Шмигаль: Україна готова до "розумних компромісів" з Польщею

Кабінет міністрів проводить виїзне засідання у Львівській області. Серед ключових питань - блокада кордону.﻿ Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Сьогодні проводимо виїзне засідання Уряду. На доручення президента України працюємо у Львівській області. Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції" , - заявив він.

Премʼєр повідомив, що Україна планує провести з польською стороною прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів.

"Одночасно продовжуємо розширювати нашу логістику в інших точках. Морські порти. Дунайські порти. Пункти пропуску з нашими іншими сусідами. Залізниця. У січні 2024 року 88% української пшениці ми експортували до ЄС через Чорне море. Це результат роботи нашого морського логістичного коридору" , - заявив він.

Шмигаль додав, що дунайські порти продовжують бити рекорди з точки зору перевалки.

"Інвестуємо далі в розширення їх спроможності. Готуємо групи суден з нашою продукцією по Дунаю. Мова йде про так звані баржеві контейнерні судна, які можуть приплисти в дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца" , - заявив він.

Премʼєр додав, що Україна розширює співробітництво з Румунією.