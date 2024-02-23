Британська розвідка констатувала, що у РФ продовжують посилювати цензуру і тиск на ЗМІ
Британська розвідка констатувала, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 лютого.
Розвідка нагадує, що 14 лютого президент Росії Владімір Путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.
Перед тим у Держдумі РФ внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.
"Ці кроки є частиною ширшої тенденції з боку влади РФ щодо контролю за внутрішнім інформаційним полем, щоб обмежити критику і висловлення незгоди. Хоча така тенденція спостерігалась вже багато років, процеси значно посилилися після початку повномасштабної війни Росії проти України", – зазначає розвідка.