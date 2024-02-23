Британська розвідка констатувала, що у РФ продовжують посилювати цензуру і тиск на ЗМІ

Британська розвідка констатувала, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 23 лютого.

Розвідка нагадує, що 14 лютого президент Росії Владімір Путін підписав закон, яким уможливили покарання у вигляді конфіскації майна за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Перед тим у Держдумі РФ внесли проєкт, що розширить підстави для оголошення "небажаною організацією", що ймовірно спрямовано на подальше обмеження діяльності російськомовних служб західних медіа, як "Радіо Свобода", DW та BBC.