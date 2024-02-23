Прем’єрка Данії прибула до Львова та вшанувала пам'ять загиблих українців

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до України з четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Європейська правда.

Відео зі Львова з прем’єркою Данії поширив президент Володимир Зеленський.

"У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України. Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" , – написав Зеленський.

Як повідомляють данські ЗМІ, сьогоднішній візит, який проходить у західній частині України, є четвертим візитом прем'єр-міністра з моменту вторгнення Росії в Україну два роки тому.

Останній візит відбувся у вересні минулого року, коли вона зустрілася із Зеленським.

Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках двосторонньої угоди.

Вочевидь, під час візиту до України відбудеться церемонія підписання угоди.