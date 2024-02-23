США запровадили понад 500 нових санкцій проти РФ за війну та Навального

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Олексія Навального, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції" , – оголосив Байден.

Він повідомив, що ці санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

"Вони (санкції) забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни" , – сказав Байден.

США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.