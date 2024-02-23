Депутати не підтримали "перезавантаження" БЕБ: не вистачило чотирьох голосів

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.﻿ Про це заявив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

Проєкт закону набрав 222 голоси "за" з 226 необхідних.

Железняк додав, що урядовий законопроєкт відправили на доопрацювання Кабінету міністрів.

Натомість на пропозицію ухвалити в першому читанні проєкт закону про перезавантаження БЕБ №10088-1, запропонований Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та який підтримує бізнес-спільнота, було відмовлено ставити його на голосування.

Раніше стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.