Угорщина блокує спільну заяву ЄС до річниці вторгнення РФ – журналіст

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни, у зв’язку з чим заяви може не бути в запропонованому форматі. Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

"Ймовірно буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту" , – додав він.

Угорський уряд вже опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.