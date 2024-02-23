На Шурму склали адмінпротокол за конфлікт інтересів – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника ОП Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повідомляє Економічна правда.

Агентство зазначає, що у 2022 році Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням.

До участі в засіданнях Комітету були залучені ключові інституції сфери електроенергетики. Зокрема, Міністерство енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ПАТ "НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець".

"Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях Комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу" , - наголошують в НАЗК.

Нацагентство встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Сам Ростислав Шурма у 2019-2921 роках входив до складу наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

Станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у ДП "Гарантований покупець" була заборгованість по розрахункам за електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, придбану у компаній брата Шурми в сумі майже 254 млн грн.

Джерелом для розрахунку з указаними компаніями можуть бути кошти ПАТ "НЕК Укренерго", що надходять ДП "Гарантований покупець" як оплата послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

"Прагнучи забезпечити ДП "Гарантований покупець" додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий–червень 2022 року" , - зазначили в НАЗК.

Нацагентство дійшло висновку, що таким чином рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями.