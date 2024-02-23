ОП опублікував текст безпекової угоди України з Данією

Офіс президента України опублікував текст угоди з Данією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомляє Європейська правда.

Документ, підписаний від імені України Володимиром Зеленським і прем’єркою Метте Фредеріксен від імені Данії, має 62 пункти, що входять до тематичних блоків за кожною зі сфер.

Зокрема, це детально прописаний блок щодо підтримки України у подальшій протидії російській збройній агресії, співробітництво у сфері ОПК, розвідки та безпеки, кібербезпеки, блок про європейську та євроатлантичну інтеграцію та інші.

Нагадаємо, угоду підписали 23 лютого у Львові, вона стала першою такою угодою України з державою, що не входить до G7.

Cеред іншого, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Минулого тижня схожі угоди були укладені з Францією та Німеччиною.