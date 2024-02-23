ОВА: З-під завалів будинку в Дніпрі, у який влучив дрон, дістали тіло чоловіка

З-під завалів багатоквартирного будинку у Дніпрі, в який у ніч на 23 лютого влучив ворожий дрон, дістали тіло чоловіка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Дніпра Борис Філатов.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі".

За його словами, пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

У свою чергу Філатов повідомив, що за висновками технічного звіту фахівців 18 квартир постраждалого будинку на Бажова, 26 доведеться відселити.

"Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла – як ми робили для людей зі 118-го будинку на Перемозі" , - зазначив міський голова.

Він додав, що оскільки цей будинок цегляний, а не панельний, то є хороші шанси відносно швидко відбудувати розбиті секції та повернути людям квартири.

Що було раніше:

У Дніпропетровській області у ніч на 23 лютого було знищено 5 ударних дронів, однак є влучання – пошкоджено не лише багатоповерхівку, а й підприємство у Дніпрі, постраждали 8 осіб, під завалами ще можуть бути люди.