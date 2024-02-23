Борис Джонсон вважає, що за президентства Трампа "світ почував себе безпечніше"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що за президентства Дональда Трампа "світ почувався безпечнішим і стабільнішим", повідомляє Ділова столиця.

Про це політик заявив виступаючи на Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні із посиланням на Politico.

"Коли ви озираєтеся на останній термін перебування Трампа на посаді, немає сумнівів, що світ відчував себе безпечніше, спокійніше і стабільніше, — заявив Джонсон. — Зараз більша частина світу прагне стабільності, яка супроводжує сильне і рішуче американське лідерство".

Зокрема, раніше Джонсон стверджував, що президентство Трампа може бути "тим, що зараз потрібно світу", за умови, що Трамп підтримає Україну.

"Багато хороших людей з добрими намірами тремтять, як бланманже, від ідеї нового президентства Трампа, і я не зовсім розумію, чому вони так стурбовані" , — підкреслив Джонсон.

Водночас британський політик є вірним прихильником і союзником Володимира Зеленського, пише ЗМІ, тому після своєї відставки закликав Трампа і його прихильників не відмовлятися від військової допомоги Україні.

Як повiдомлялось, 21 лютого колишній президент США, який знову претендує на цю посаду від Республіканської партії, Дональд Трамп похвалив російський військовий потенціал.