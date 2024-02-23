Зеленський прокоментував відмову Туска приїхати на польсько-український кордон

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову прем’єра Польщі Дональда Туска приїхати на польсько-український кордон для вирішення ситуації, що склалася через протести фермерів, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав у Львові під час пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Він зазначив, що український прем’єр Денис Шмигаль разом з іншими міністрами та представниками прикордонної служби у п’ятницю працюватиме на кордоні з Польщею.

"Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути через другу річницю цієї боротьби (повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.). Я не до того, що нам хтось пропонував завтра – ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками іти на зустріч. Ми будемо готові до 24 лютого бути на кордоні. Чи буде польська сторона – мені не відомо", – сказав Зеленський.

Говорячи про блокаду кордону, він зауважив, що польські фермери блокують ту продукцію, яка йде транзитом до інших країн.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі – за бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання", – додав він.

Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.