Зеленський відповів на побоювання американців щодо корупції в Україні

Президент Володимир Зеленський, коментуючи побоювання американців щодо корупції в Україні, заявив, що "все чисто", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю FoxNews.

"Щодо американських побоювань про корупцію в Україні, Зеленський сказав, що "все чисто", зазначивши, що вони слідують реформам, яких вимагає Європейський Союз.

Він також сказав, що важко впроваджувати нові "складні антикорупційні реформи" у воєнний час, заявивши, що лідери ЄС підписалися під прозорістю України".

Також Зеленський відповів на закиди про те, що він скасував вибори в країні.

Президент заявив, що він ніколи їх не скасовував. За словами Зеленського, під час воєнного часу діє закон, який не дозволяє їх проводити.

Він також сказав, що з огляду на його нинішню популярність, якби вибори наразі відбулися, він був би переобраний народом.