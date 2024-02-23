ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський літак А-50

Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п'ятниці, 23 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела в Силах оборони.

За даними видання, це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.

"Шанси на збереження літака мінімальні" , - повідомили джерела.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.