Шмигаль назвав п'ять кроків для розблокування кордону з Польщею

Український уряд підготував і запропонував Польщі "план взаєморозуміння", покликаний розблокувати кордон на тлі протестів польських фермерів, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до українсько-польського кордону 23 лютого.

За словами Шмигаля, український "план взаємопорозуміння" складається з п’яти кроків. Перший передбачає згоду Києва на обмеження, які запропонувала Європейська комісія щодо українського аграрного експорту – зокрема на м’ясо птиці, яйця та цукор.

По-друге, заявив прем’єр, Україна попросить ЄС негайно провести скринінг законодавства, пов’язаного з аграрною політикою та транспортом – "аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції".

"Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн. Тільки так і ніяк інакше", – наголосив Шмигаль.

Третій крок "плану порозуміння" передбачає, що уряди в Києві та Варшаві ухвалять спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС – за прикладом Сейму Латвії.

Додатково Україна пропонує Єврокомісії додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, а також запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС.

По-четверте, сказав Шмигаль, Київ пропонує створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії, "аби оперативно вирішувати всі непорозуміння".

Зрештою, п’ятий крок передбачає, що Польща слідом за розблокуванням руху боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів поширить відповідні заходи на критично необхідне Україні пальне.

"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня – дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", – підсумував український прем’єр.

Як повідомлялось, 21 лютого президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Він сказав, що така зустріч не повинна бути символічною, і що переговори двох урядів заплановані наприкінці березня у Варшаві.

23 лютого урядова делегація України приїхала на кордон, але зустріч не відбулася, оскільки представники Польщі не прибули.