НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні

НАТО вирішило відновити повноцінну роботу свого представництва в Україні, а також розширити його, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Як розповіли у відомстві, заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер провів зустріч із помічником генсекретаря НАТО Борісом Руге. На зустрічі вони обговорили відновлення роботи представництва НАТО в Україні.

"Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні" , - сказав Гайдер.

Він також зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство.

"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу”, - сказав заступник міністра.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.