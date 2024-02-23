Чехія збирає країни, які профінансують поставки Україні 800 тисяч боєприпасів

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тисяч боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить 1,5 мільярда доларів.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.