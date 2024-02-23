ЗМІ: Чиновники з РФ можуть отримати британське громадянство за співпрацю з МІ-6

Російським чиновникам, які не підтримують війну проти України, пропонують британське громадянство за те, щоб вони передали секретну інформацію MI-6, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання inews.co.

Про це повідомили три джерела в британській розвідці та колишній російський інформатор.

Британське громадянство і грошові виплати використовуються урядовими установами за певних обставин, щоб переконати незадоволених членів режиму диктатора Володимира Путіна передати інформацію до Великої Британії.

Це сталося після того, як торік глава МІ-6 виступив із публічним закликом до росіян, незадоволених вторгненням, "об'єднатися" з Великою Британією та "поділитися секретами", щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Британія гарантує анонімність

Тепер, коли Росія виявляється дедалі більш ізольованою на світовій арені, британські спецслужби скористалися рідкісною можливістю переконати російських агентів і урядовців, приголомшених війною, допомогти покласти їй край.

МІ-6 буде готова зробити рішучі кроки, щоб гарантувати, що інформація доходить до британської влади безпечно і таким чином, щоб її неможливо було відстежити.

Джерело в британській розвідці повідомило, що інформаторів не можна побачити біля британського посольства, оскільки будь-яку активність у будівлі посольства в Москві та за її межами фіксує місцева поліція, її передають внутрішній російській розвідувальній службі.

Деталі співпраці з інформаторами

Під час комунікації інформатору буде запропоновано зустрітися зі своїм куратором у парках, барах, готельних номерах.

"Вам необхідно вказати реальну, законну причину, з якої ці дві людини регулярно зустрічаються" , - сказав чиновник.

Російський інформатор повідомив, що щотижня їх просили приходити в певне місце в певний час, щоб отримати вказівки від куратора. Під час зустрічі відбувається передача будь-якої інформації та отримання свого завдання.

Вербування росіян західними спецслужбами

Навесні минулого року ФБР почало використовувати соціальні мережі, щоб збільшити можливості для вербування росіян і збору розвідувальних даних. Це може допомогти США протистояти агресії РФ.

А восени Центральне розвідувальне управління США, яке намагається завербувати більше росіян як шпигунів, опублікувало відео для московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, яка пронизана брехливими підлабузниками.