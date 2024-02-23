Російський літак А-50 збили завдяки ЗРК С-200 – джерело в ГУР
Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянської ЗРК С-200, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили поінформовані співрозмовники УП в ГУР.
За словами джерела УП, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.
Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. Згодом комплекс пройшов кілька модернізацій.
В липні 2023 року росіяни почали робити заяви щодо ударів по об'єктах в РФ та на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28.
Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, що українські військові відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.
Також те, що і ЗСУ використовують С-200 як балістичну ракету для наземних цілей, підтвердили й в британській розвідці.
Що було раніше:
23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.