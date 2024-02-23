Росіяни атакували Одесу ударними БпЛА: двоє постраждалих у тяжкому стані

Російська армія увечері 23 лютого атакувала Одесу ударними безпілотниками, загорівся житловий будинок: двоє постраждалих у тяжкому стані, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі.

Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні".

На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі. За даними Кіпера, під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено: Кіпер також повідомив, що ще одну постраждалу вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває.