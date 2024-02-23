Кулеба: Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України

Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба й Хосе Мануель Альбарес 23 лютого провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба повідомив у Twitter (X).

Голова МЗС зазначив, що під час зустрічі подякував іспанському колезі "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".

"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.

Також міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Європейського Союзу.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed @ZelenskyyUA’s Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2024

Після засідання Контактної групи з питань оборони України Іспанія оголошувала про відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, а також різного озброєння для "протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій"