Кулеба: Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України
Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба й Хосе Мануель Альбарес 23 лютого провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба повідомив у Twitter (X).
Голова МЗС зазначив, що під час зустрічі подякував іспанському колезі "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".
"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.
Також міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Європейського Союзу.
Після засідання Контактної групи з питань оборони України Іспанія оголошувала про відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, а також різного озброєння для "протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій"