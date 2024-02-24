Сили оборони знищили 12 ворожих "Шахедів" та дві ракети Х-59

Сили оборони півдня повідомили про збиття 12 ворожих дронів і двох ракет Х-59 у їхній операційній зоні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Сили оборони півдня України у Телеграм.

"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів.

Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 – над Миколаївщиною, по 5 – над Кіровоградщиною і Одещиною".

"Паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині.

Доля літака з'ясовується".

Військові повідомили також, що один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику.

"І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані".

Крім того, ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами.