ЗМІ: У Херсонській області впав російський літак Су-34

За повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Радіо Свобода, Телеграм-канал Кримський вітер.

Як зазначає Радіо Свобода, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".

За непідтвердженими даними, його було збито.

Кримський вітер повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".

Згодом у Телеграм-каналі додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".

Нагадаємо:

23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.