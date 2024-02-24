ЗМІ: У Херсонській області впав російський літак Су-34
За повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Радіо Свобода, Телеграм-канал Кримський вітер.
Як зазначає Радіо Свобода, "очевидці публікують відео з місця падіння літака".
За непідтвердженими даними, його було збито.
Кримський вітер повідомляє, що російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів. Це нібито сталося "на висоті 2000 м над Генічеським районом".
Згодом у Телеграм-каналі додали: "До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги".
Нагадаємо:
23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.