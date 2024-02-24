В ISW вважають, що Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російське угруповання військ, зосереджене у Придністров'ї, не становить для України військової загрози, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати референдум про приєднання до Росії 28 лютого.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила 23 лютого, що заяви про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, мають на меті "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу.

Крім того, речник Головного управління військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до російської анексії, є "непідтвердженою".

У звіті зазначається, що ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України.

Також аналітики додають: ISW опублікував попереджувальний прогноз 22 лютого і оцінив, що офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Проте це попередження стосувалося загрози для стабільності Молдови, а не ситуації в Україні.

Ключові висновки ISW за 23 лютого: