У Польщі розповіли про наслідки відмови США затвердити допомогу Україні

Якщо Конгрес Сполучених Штатів не схвалить допомогу Україні, багато країн світу почнуть розробляти власні програми ядерної зброї, щоб захистити себе, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє агентство Bloomberg.

На його думку, якщо США не допоможуть, союзники будуть розчаровані і зрозуміють, що Вашингтон може бути не в змозі допомогти, навіть якщо президент хоче допомогти.

"Це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу. Країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки програм ядерної зброї" , - сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС також заявив, що члени Європейського Союзу зможуть виконати обіцянку надати Україні мільйон артилерійських снарядів. За його словами, союзники вже змогли зібрати близько 850 тис. снарядів.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало надання допомоги США для ЗСУ.

Мільйон артилерійських снарядів для України

На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України обсягом один мільярд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет. Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні мільйон артилерійських снарядів. Однак країни ЄС не змогли виконати план у вказані строки.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає обіцяний мільйон снарядів до кінця поточного року.

Крім того, з 2025 року ЄС розраховує виробляти для України щорічно до 2 млн артилерійських боєприпасів.