ОВА: Росіяни посилили обстріли Запорізької області, є поранені

Російські окупанти посилили обстріли Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Рашисти посилили обстріли Запорізької області і поранили двох людей.

У селі Таврійське ворог поцілив у приватний будинок. Постраждала молода сімейна пара - 26-річний чоловік та 28-річна жінка. Подружжя у лікарні.

Загалом за добу ворог наніс 614 ударів по 11 населених пунктах регіону".

За даними ОВА, окупанти атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці.

Окрім того, 470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.