Президент Єврокомісії прибула до Києва
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни, повідомляє Європейська правда.
Фото з вокзалу вона опублікувала у своєму Twitter (X).
"Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу.
Ми ще рішучіше, ніж будь коли, підтримуємо Україну – фінансовою підтрикою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною", – написала фон дер Ляєн.
У п'ятницю ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що президентка Єврокомісії планує їхати до Києва разом з прем'єром Бельгії, яка зараз є головуючою країною у Раді ЄС.
Нагадаємо, цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію.