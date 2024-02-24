ГУР розповіло подробиці збиття російського літака А-50

Головне управління розвідки інформує, що літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі, а після цього ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи, повідомляє Українська правда.

За даними розвідки, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск" та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарск ― Зерноґрад.

Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

"Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки".

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