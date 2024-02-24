Західні лідери і дипломати публікують заяви на підтримку України
Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною, повідомляє Європейська правда.
"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії.
Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку.
"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він.
Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони.
Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці.
"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.
Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.
Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва.
Офіційний Відень заявив, що підтримував і підтримуватиме Україну "730 днів і ще стільки, скільки буде потрібно".
"Це Путін розпочав цю протиправну агресивну війну Росії, і це Путін має припинити її зараз", – додали в МЗС Австрії.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у своєму Twitter (X) відеозапис гімну України.
Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.
Багато іноземних лідерів виступили з заявами ще у п’ятницю 23 лютого, тоді ж Євросоюз, США, Британія, Канада оголосили додаткові санкції проти Росії.