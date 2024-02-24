Західні лідери і дипломати публікують заяви на підтримку України

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною, повідомляє Європейська правда.

"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії.

Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку.

"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він.

Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони.

Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці.

"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.

The Netherlands will sign a long term security agreement with Ukraine. So we shall continue our support, now and in the future. ????????’s tireless fight is crucial for security in Europe. We must continue to take a united stand against Putin's aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DIcoG7tYKI — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 23, 2024

Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва.

Two years ago, Russia launched its brutal, illegal and unprovoked full-scale invasion of #Ukraine️. Denmark stands with the Ukrainian people and their fight for freedom and justice ????️ #24Feb2022 #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/QOtjJASnK2 — Denmark MFA ???????? (@DanishMFA) February 24, 2024

Офіційний Відень заявив, що підтримував і підтримуватиме Україну "730 днів і ще стільки, скільки буде потрібно".

"Це Путін розпочав цю протиправну агресивну війну Росії, і це Путін має припинити її зараз", – додали в МЗС Австрії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у своєму Twitter (X) відеозапис гімну України.

Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Багато іноземних лідерів виступили з заявами ще у п’ятницю 23 лютого, тоді ж Євросоюз, США, Британія, Канада оголосили додаткові санкції проти Росії.