Сирський у річницю повномасштабного російського вторгнення звернувся до українців

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у річницю повномасштабного російського вторгнення закликав українців до єдності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Сирський у Telegram.

"Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла...

Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе.

І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності.

Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!".

Сирський згадав успіхи України – битву за Київ, звільнення Зміїного, Херсону та Харківщини, а також контрнаступ, який "через об’єктивні обставини не приніс бажаного результату".