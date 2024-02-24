СБУ та ГУР організували атаку на Новолипецький металургійний комбінат

Нічну атаку на Новолипецький металургійний комбінат спільно організували СБУ та ГУР МО, повідомляє Ділова столиця.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про спалах "в одному з цехів" Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК). Причиною того, що сталося він назвав падіння дрона. За інформацією Артамонова, жертв немає, як і викидів шкідливих речовин.

Трохи пізніше він закликав населення регіону до спокою, запевняючи, що спецслужби приведені в режим максимальної готовності і перевіряють інформацію про наліт безпілотників. Ніби як у Липецькій області було перехоплено два безпілотники.

При цьому ще вночі мешканці регіону повідомляли про те, що біля Липецька, з боку металургійного комбінату, лунають вибухи, яким передує гул безпілотника в небі. Після цього пожежа виникла на території коксохімічного цеху.

Міноборони РФ вночі повідомляло лише про перехоплення безпілотників над територією російських регіонів. Так, за інформацією відомства, над територією Тульської області перехоплено нібито один дрон, над Липецькою областю — нібито два, ще один був знищений у небі над Курською областю.

За даними джерел українського державного телеканалу "Армія TV" нічну атаку на Новолипецький металургійний комбінат спільно організували СБУ та ГУР МО. Цей металургійний комбінат працює на військово-промисловий комплекс Росії та виконує велику кількість державних замовлень. Сировину із цього підприємства використовують для виготовлення російських ракет, артилерії і безпілотників.

Повідомляється, що безпілотники влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Робота на підприємстві не відновиться довгий час.