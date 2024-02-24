Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який обіймав цю посаду на момент початку повномасштабної війни, у другу річницю приїхав до Києва, повідомляє Європейська правда.
Про це він розповів у своєму Twitter (X).
"Для мене честь бути тут, в Україні, у цю похмуру другу річницю… Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку", – написав Джонсон.
Фото у дописі Джонсона, схоже, архівне і було зроблене у 2022 році.
Навесні 2022 року він був одним з перших західних топпосадовців, які приїхали до Києва. Взимку 2023 року Джонсон їздив у деокуповані міста на півночі Київщини.
Борис Джонсон вже після відставки з прем'єрської посади критикував Захід за надто повільну допомогу Україні та висловлював думку, що НАТО має дати чіткий сигнал про готовність прийняти Україну.