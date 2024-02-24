Зеленська: В Україні через дії РФ загинуло 528 дітей, ще 1230 отримали поранення

Понад 2 мільйони дітей через повномасштабне вторгнення Росії виїхали з України, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила у Фейсбуці дружина Президента Олена Зеленська.

За словами першої леді, 528 дітей загинули від російських рук, куль, ракет чи дронів. Щонайменше 1 230 дітей зазнали поранень, у понад 330 випадках їм знадобилося протезування.

"Понад 2 мільйони наших дітей виїхали за межі країни, щоб урятуватися. Більш як мільйон дітей в Україні навчаються повністю онлайн, тому що ворог атакує прифронтові регіони. І низка шкіл – близько 2 тисяч – досі не мають бомбосховищ" , — наголосила Зеленська.

За словами першої леді, понад 19 тисяч дітей викрала й вивезла до себе Росія з тимчасово захоплених територій. Окрім того, на третину менше дітей народилося – 187 тисяч у 2023 році проти 237 тисяч у 2021-му.