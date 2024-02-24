Зеленський у річницю великої війни звернувся до українців з Гостомелю

Президент Володимир Зеленський у Гостомелі, звідки мало початися російське "захопити Київ за три дні", подякував українцям, які два роки виборюють перемогу після російського повномасштабного вторгнення, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша.

Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя".

Президент наголосив, що Україна вже на 730 днів ближча до перемоги.

Також він розповів, що у Гостомелі відбудеться зустріч з президенткою Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн та очільниками урядів Канади, Італії та Бельгії.