Дуда: Підтримка України з боку Польщі залишиться незмінною

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною, повідомляє Європейська правда.

Заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

"Ми підтримували, підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну у боротьбі за свободу! Зараз ця підтримка все ще залишається життєво необхідною. Незалежно від нашої "втоми від війни". Вільний світ не має допустити тріумфу Путіна і Росії", – заявив Анджей Дуда.

Разом із заявою він опублікував відео з кадрами поїздок в Україну.

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

Також у канцелярії Дуди нагадали про допомогу Польщі з прийомом українців, які рятувалися від війни, численні дипломатичні зусилля на підтримку України та інші проєкти, як навчання для фахівців служб надзвичайних ситуацій, медиків, психологів, до координації яких була залучена у тому числі перша леді.

Як відомо, останніми тижнями відносини України та Польщі додатково ускладнилися через загострення протесту польських фермерів, які виступають проти запланованого продовження пільгового режиму торгівлі ЄС з Україною та за додаткові обмеження для українського агроімпорту.

За останній тиждень сталися перші інциденти з розсипанням українських зернових вантажів та перші випадки блокування залізниці, стався скандал через пропутінський плакат одного з фермерів, за який йому тепер загрожує до 5 років ув’язнення.

З українського боку у відповідь провели акцію українські перевізники, з ініціативи аграріїв до одного з КПП привезли знищену обстрілами сільськогосподарську техніку.

Президент України Володимир Зеленський запросив польського прем’єра Дональда Туска провести урядову зустріч на кордоні, але Туск відмовився з аргументами, що така зустріч мала би суто символічне значення, тоді як потрібна технічна робота урядових команд.

Попри це, українська урядова команда все одно приїхала на кордон.