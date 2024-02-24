Розвідка Британії оцінила російські втрати на другий рік повномасштабного вторгнення
Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (X).
Розвідка зазначає, що Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.
"За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч", - йдеться у зведенні.
За даними розвідки, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.
"Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначають розвідники.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.
Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.
Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.
За даними Генштабу, ЗСУ з лютого 2022 року ліквідували вже 409 тисяч росіян та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.