Президент Єврокомісії в Гостомелі пообіцяла подальшу підтримку Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час меморіальної церемонії з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в Гостомелі пообіцяла подальшу підтримку Києву, повідомляє Європейська правда.

"Битва за Гостомельський аеропорт більше не згадуватиметься як найтемніша година в нашій історії, але як початок нової ери для України та для всієї Європи", – зазначила вона.

За її словами, цей аеропорт – не тільки символ супротиву українців, але й також – їхньої індустрії та винахідливості. Вона вказала, що хоча два роки тому РФ зруйнувала літак "Мрія", їй не вдалося знищити мрію про вільну та процвітаючу Україну всередині Європи.

"Ми тут, щоб сказати, що Європа допомагатиме вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України. Немає кращого місця, ніж цей аеропорт, щоб ще раз підтвердити нашу прихильність Україні", – вказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії сьогодні перебуває у Києві.

Вона одна з низки топпосадовців, які приїхали до Києва у другу річницю повномасштабної війни: це також прем’єри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджія Мелоні та Бельгії Александр де Кроо.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, цього тижня офіційно підтвердилося, що Урсулу фон дер Ляєн обирають ключовою кандидаткою від її політичної групи, відтак у разі перемоги ЄНП на виборах вона має вдруге очолити Єврокомісію.