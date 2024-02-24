Рада Україна-НАТО зробила заяву з нагоди другої річниці російського вторгнення

Рада Україна-НАТО з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії зробила заяву, в якій вшанувала пам'ять загиблих та висловила підтримку Києву, повідомляє Європейська правда.

"Росія зазнала невдачі у своїх спробах підірвати українську державність та зламати рішучість українського народу. Україна перемогла як суверенна й демократична нація, звільнивши значну територію й відтіснивши Чорноморський флот РФ", – йдеться в заяві.

Рада Україна-НАТО поклала повну відповідальність за цю війну на РФ, а також засудила жахливі напади Росії на міста України, її цивільну, енергетичну і портову інфраструктуру, деякі з яких також зачепили територію членів Альянсу.

"Ми також засуджуємо усіх тих, хто сприяє російській війні і посилює російську дезінформацію. РФ повинна негайно припинити цю війну та повністю й беззастережно вивести всі свої збройні сили з України відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Ми не визнаємо та ніколи не визнаємо незаконні та нелегітимні анексії Росією, включно з Кримом", – наголошують у заяві.

Рада Україна-НАТО зазначила, що члени Альянсу рішуче налаштовані підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно для її перемоги.

"НАТО продовжує підтримувати Україну, надаючи їй вкрай необхідне нелетальне обладнання та матеріали для посилення її самооборони. Альянс прагне допомогти зміцнити та відновити український сектор безпеки й оборони, підтримати здатність Києва до стримування та оборони в довгостроковій перспективі, а також допомогти Україні досягти повної оперативної сумісності з НАТО", – відзначають у заяві.

У Раді Україна – НАТО члени Альянсу та Україна тісно співпрацюють та ухвалюють рішення разом, на рівних, з метою підтримки подальшої інтеграції України до НАТО відповідно до рішень Вільнюського саміту 2023 року, також йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг до другої річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, висловив підтримку Україні.

Напередодні у НАТО відбулась церемонія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну оприлюднили спільну заяву, в якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні.