В Ізраїлі назвали причину, за якої перенесуть операцію в Газі

Армія Ізраїлю змінить терміни проведення військової операції у місті Рафах на півдні Сектору Газа у разі, якщо досягне угоди з бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це" , - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, Ізраїль здобуде перемогу у війні з ХАМАС за кілька тижнів після початку військової операції в Рафаху. Він також підкреслив, що в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися. Нетаньягу також підтвердив, що сторони ведуть переговори щодо обміну заручниками, але не навів деталей.