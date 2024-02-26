В ISW пояснили, чому в Росії не згадували про річницю вторгнення в Україну
Щоб не привертати увагу до невдач Росії в досягненні заявлених стратегічних цілей в Україні та в реалізації менших цілей - захоплення всієї Луганської та Донецької областей, а також до значних втрат особового складу у Росії офіційні особи та державні ЗМІ утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Аналітики інституту зазначають, що недавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними протягом останніх місяців і що більшість росіян здебільшого апатичні до війни, хоча не підтримують другу хвилю мобілізації.
Російський президент Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції.
ISW продовжує оцінювати, що Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, і стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення. Однак Путін може менше перейматися суспільними настроями після свого переобрання в березні 2024 року та вирішить, що потреби Росії у формуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.
Ключові висновки ISW за 25 лютого
- Російські посадовці та державні ЗМІ здебільшого утрималися від публічного обговорення другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, намагаючись уникнути обговорення того, що Росія не змогла досягти заявлених цілей війни за рахунок значних людських жертв.
- Російські офіційні особи, державні та афілійовані з державою телеканали, ймовірно, утрималися від коментарів з приводу другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб уникнути привернення уваги до невдач Росії у досягненні заявлених стратегічних цілей в Україні та менших російських цілей - захоплення всієї Луганської та Донецької областей, а також до значних людських втрат.
- Українські посадовці 25 лютого обговорили цілі та пріоритети України на 2024 рік і наголосили на необхідності подальших українських інновацій та західної допомоги для досягнення цілей України.
- На відео з безпілотника, опублікованому 25 лютого, видно, як російські війська скоюють очевидні військові злочини поблизу Бахмута.
- Російський інформаційний простір продовжує залишатися дуже чутливим до нещодавніх втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, що свідчить про те, що питання розгортання та захисту цих літаків викликає велике занепокоєння.
- Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що станом на 25 лютого Росія не отримувала жодних ракет дальнього радіусу дії від Ірану.
- Нещодавно, 25 лютого, російські війська здійснили підтверджене просування в районі Бахмута та Кринок на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
- Російська влада продовжує вербувати українських громадян на окупованій території України до російської армії.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 25 лютого, що Росія утримує в російських в'язницях понад 28 000 громадян України.