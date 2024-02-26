Папа Римський закликав до дипломатичного припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск у неділю на площі Святого Петра у Ватикані закликав створити умови для дипломатичного розв'язання війни в Україні, повідомляє Українська правда.

Промовляючи до римлян і паломників, які в неділю зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній", Папа Франциск одразу після благословення заговорив про Україну.

"24 лютого ми зі скорботою згадували другу річницю початку повномасштабної війни в Україні. Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно! Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті , – сказав Папа Франциск.