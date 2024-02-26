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Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 25 лютого знизився до позначки 38.3527 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 41.5628 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 48.7079 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.6670 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.6390 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.352 700 --0.1276
EUR Євро 41.562 800 --0.1652
GBP Фунт стерлінгів 48.707 900 --0.0389
CHF Швейцарський франк 43,667 000 --0.0904
PLN Польський злотий 9.639 000 --0.0258

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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