Курс валют НБУ на 26 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 25 лютого знизився до позначки 38.3527 за 1 долар.
Євро подешевшав на 17 коп. до 41.5628 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 48.7079 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.6670 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.6390 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.352 700
|EUR
|Євро
|41.562 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.707 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43,667 000
|PLN
|Польський злотий
|9.639 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.