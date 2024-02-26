Курс валют НБУ на 26 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 26 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 25 лютого знизився до позначки 38.3527 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 41.5628 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 48.7079 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 9 коп. до 43.6670 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.6390 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.352 700 EUR Євро 41.562 800 GBP Фунт стерлінгів 48.707 900 CHF Швейцарський франк 43,667 000 PLN Польський злотий 9.639 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.