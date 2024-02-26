Міноборони РФ заявило, що Герасимов побував на фронті в Україні

Міноборони РФ на третій день після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявило, що начальник Генштабу ЗС РФ відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії в зоні бойових дій в Україні, повідомляє Українська правда.

"Начальник Генерального штабу ЗС РФ − перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу в зоні проведення спеціальної військової операції (так окупанти називають війну проти України − ред.)" , – йдеться в повідомленні.

Герасимов нібито побував у командному пункті, де заслухав доповідь командувача 58-ї загальновійськової армії про обстановку в його зоні відповідальності і порядок подальших дій.

Начальник російського Генштабу також вручив окупантам нагороди.

З оприлюдненого відео незрозуміло, де саме був Герасимов і чи був він узагалі на фронті: російського генерала показали спочатку в літаку, а потім всередині якогось приміщення.