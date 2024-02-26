Окупанти вдарили "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також ракетами Х-59, Х-31П, С-300 та "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони збили 9 "Шахедів" та три ракети.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 14 "Шахедів" (місце запуску – Курська область РФ), дві ракети С-300 (Бєлгородська область РФ), три керовані авіаційні ракети Х-59, одну Х-31П (з тимчасово окупованої території Запорізької області) та одну балістичну ракету "Іскандер-М" (Крим).

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.