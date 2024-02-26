Close button

РФ від початку вторнення втратила 1000 РСЗВ – Генштаб

РФ від початку вторнення втратила 1000 РСЗВ – Генштаб
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 880 військових, 13 танків, 37 бронемашин, 12 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 410 700 (+880) осіб,
  • танків − 6 555 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 12 478 (+37) од,
  • артилерійських систем − 9 993 (+12) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+1) од,
  • засобів ППО − 686 (+2) од,
  • літаків − 340 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 707 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 910 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 037 (+26) од,
  • спеціальної техніки − 1 580 (+2) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics