РФ від початку вторнення втратила 1000 РСЗВ – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 880 військових, 13 танків, 37 бронемашин, 12 артсистем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали: