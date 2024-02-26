Росіяни вдарили авіабомбами по Сумщині: двоє загиблих

Уночі 26 лютого російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумщині. За попередньою інформацією, загинуло дві людини.

Про це повідомили﻿ в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи" , – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено.

На місці працюють всі необхідні служби.