Польща вимагатиме у ЄС змінити екологічну політику через протести фермерів

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликатиме ЄС обмежити Європейський зелений курс – політику Євросоюзу щодо довкілля, проти положень якої виступають фермери, повідомляє Європейська правда.

"Я буду… вимагати обмежити Європейський зелений курс" , – заявив Секерський, маючи на увазі, серед іншого, рішення, пов'язані з використанням пестицидів і мінімальною часткою орних земель щодо невиробничих площ або угідь.

З таким таким закликом міністр звернеться до Ради ЄС у понеділок.

За словами Секерського, протести фермерів є результатом "певних упущень, але також і поганих рішень".

До таких поганих рішень він зарахував Європейський зелений курс, який, за його словами, був схвалений колишнім польським урядом, але також "значною мірою підготовлений нинішнім комісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським".

Рішення, запроваджені Зеленим курсом, є неприйнятними для польських фермерів, наполіг міністр. "Фермери навіть вважають, що ці рішення порушують їхню професійну гідність" , – заявив він.

Він також сказав, що очікує "більшої відкритості" від Єврокомісії щодо змін до правил торгівлі з Україною, лібералізація яких призвела до того, що, за його словами, українські продукти харчування заполонили польський ринок.