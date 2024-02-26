Банки збільшили ввезення валюти в Україну – дані НБУ

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1 млрд 864 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).﻿ Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

При цьому банки ввезли за січень 1 млрд 623 млн доларів і євро на 235 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на 69 млн доларів.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України у січні 2024 року купило у банках 1,103 млрд доларів - рекордний за 11 років обсяг валюти.

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів.