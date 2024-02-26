До Києва прибув прем’єр Болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну, повідомляє Європейська правда.

Болгарська делегація прибула до Києва потягом. В уряді Болгарії заявили, що Денков прибув, аби висловити підтримку України з боку Болгарії.

"Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів" , – цитує офіційний урядовий акаунт у Twitter (Х) Денкова.

До складу болгарської делегації входять міністри юстиції, навколишнього середовища та енергетики – Атанас Славов, Юліян Попов та Румен Радев, заступники міністрів оборони та закордонних справ Станимир Георгієв та Тихомир Стойчев, а також глава Збройних сил, адмірал Еміл Ефтимов.

Деталі візиту, який раніше не анонсували, не розкривають.