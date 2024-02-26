Кулеба закликав Євросоюз обмежити експорт боєприпасів

У зв'язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн в інші країни, окрім України. Про це він сказав в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє Європейська правда.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну" , – сказав він.

"Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи" , – наголосив Кулеба.

Міністр нарікає на нестачу боєприпасів у розмовах з партнерами.

"Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами" , – сказав він.

"Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають. Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки" , – пояснив Кулеба.

Він також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для України.