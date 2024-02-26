"Нафтогаз" буде розподіляти газ у ще трьох областях: що зміниться для споживачів

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській, повідомляє Економічна правда.

"Газмережі" отримали ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисьменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині.

Таким чином, з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії

"Газмережі" обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей" , - йдеться у повідомленні.

При цьому особові рахунки клієнтів залишаються незмінними.

Проте з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.